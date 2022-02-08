Впервые – и сразу с наградой! Украинка на "Запорожце" участвовала в гонках в Монако

Украинская команда впервые участвовала в ретро гонках "Ралли Монте-Карло класик". Жительница Тернополя Ольга Данченко на "Запорожце" не только представляла Украину в заездах старинных авто с оригинальной комплектацией, но и получила награду.

Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

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Машине 61 год, она преодолела более 1000 километров и успешно финишировала. Такие ралли в Монако проводят уже 111 лет.

В следующем году украинская команда хочет посоревноваться за первенство в "Монте-Карло хисторик", где тюнингованные ретро авто соревнуются на скорость.

"Два дня, мы финишировали, прошли все спецучастки, все квалификации. Ребята мои собрали максимальное количество баллов из того, что могли. И, соответственно, украинская команда была награждена. За 111 лет мы были впервые допущены к этим соревнованиям", – сказала Ольга Данченко.