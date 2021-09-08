ВР призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе

Признают ли выборы депутатов Госдумы в Крыму и на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

Верховная Рада 8 сентября поддержала постановление "Об обращении к международным организациям с призывом не признавать выборы в Государственную Думу РФ, которая будет проводится на территории Крыма и неподконтрольных территориях Донбасса".

Об этом сообщает First в Telegram.



"За" проголосовали 318 народных депутатов", - говорится в сообщении.

Отметим, что инициатором проекта выступил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Жители ОРДЛО с российскими паспортами будут голосовать на выборах в Госдуму

Ранее мы писали, что в России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

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"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинским гражданам с оккупированных территорий.

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