Враг должен бояться: в Украине протестировали британской ракеты NLAW (фото, видео)

Украина получила ракеты в январе/Фото: коллаж: Telegram-канал Andriy Tsaplienko/"Сегодня"
На Яворовском полигоне прошли боевые стрельбы из британской противотанковой системы NLAW, которая уже есть на вооружении украинской армии. Украина получила мощное оружие недавно.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.
Подробности
"Хитроумная конструкция делает NLAW незаменимым оружием во время обороны города. С ним можно отражать танковую атаку даже тогда, когда бронированная машина противника уже рядом с бойцом, за пару десятков метров. Причем необязательно, чтобы ракета попала. Датчик сработает на металл даже тогда, когда она просто пролетит над танком", — говорится в сообщении.
О ракетах NLAW
Как пишет Wikipedia, NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности. Комплекс имеет дальность стрельбы до 800 м, вес – 12,5 кг. Время, необходимое для активации системы и открытия огня, составляет 2-3 сек.
Система была создана в рамках проекта Министерства обороны Великобритании MBT LAW. Она должна была заменить устаревшие гранатометы LAW 80 и FFV AT 4. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.
Угроза вторжения из РФ
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник заявляло в ноябре 2021 года, что Кремль якобы готовит нападение на Украину в январе.
- Позже стало известно, что эти планы были отложены из-за погоды. Мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск.
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