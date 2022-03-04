Враг на подходе к Николаеву: глава ОГА призвал кушать, не нервничать и не выкладывать фото и видео

Подбитый танк врага в Николаеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаев зашли военные ВСУ. Враг движется к городу со стороны Балабановки и Галициново. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Валентин Ким в своем Telegram-канале.

"Есть вход в город. Спокойно, без паники! Не стреляем в центре города! Сейчас в городе наша техника", – сказал он в видеосообщении в 10:50.

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Он отметил, что если будет прорыв врага, то отдельно об этом сообщит. Враг подходит со стороны Баловновки и Галициново, а также Октябрського микрорайона в городе. Николаев готовится обороняться. Поэтому "женщины и дети – домой, мужчины – на оборону".

Уже в 10:50 в Октябрьском с российскими военными вступила в бой 123-я бригада.

Через 40 минут, в 11:30, глава ОГА сообщил, что бой идет. Кроме того, по Прибужскому разбили целую кучу техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться.

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"Не надо нервничать, надо кушать и не нервничать. Расслабляемся, выдыхаем. Жжём их технику!", – приободрил глава ОГА.

Позже он добавил, что также закрыто водное пространство по реке Южный Буг и Ингул. У военных ест приказ стрелять на поражение. Поэтому если кому-то нужно выплыть, это необходимо обязательно согласовать.

"Просьба – пока идут боевые действия, просьба не выкладывать никакие перемещения нашей техники. Не надо ничего фотографировать и снимать на видео. Так мы только будем помогать врагу !" – призвал Ким.