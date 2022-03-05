Враг нанес авиаудар по Белой Церкви, защитники Украины сбили два самолета: главное о 10-м дне войны от Минобороны

Противник нанес авиаудар по Белой Церкви / Коллаж "Сегодня"

Продолжаются десятые сутки противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Что известно

Сегодня, 5 марта, противник нанес авиаудар по Белой Церкви. Повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.

"По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ПИК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ПИК Вагнер", – говорится в сообщении.

Оккупанты используют массовку для репортажей

Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки репортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.

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Также на подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитники Украины нанесли авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов. Потери уточняются.

"Подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.

Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 – уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галициново и готовятся к перемещениям.

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В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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