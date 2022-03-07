В Николаеве ВСУ переходят в наступление: будут выбивать из аэропорта оккупантов

Фото: коллаж "Сегодня"
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что ВСУ переходит в наступление, чтобы отбить аэропорт, в который зашел враг.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Ребята, мы переходим в наступление. Заср*нцы, зашли в аэропорт наш николаевский, все остальное поотбивали, но мы и оттуда их щас вып**дуем", – сказал Ким.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.