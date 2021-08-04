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Вредные добавки в продуктах: где искать и чем грозят

4 августа, 06:43

Юлия Безпечная , Анастасия Середа

Врачи советуют внимательно изучать отметки на продуктах питания перед покупкой, чтобы не навредить себе

Украинцы часто не обращают внимания на маркировку на продуктах / коллаж "Сегодня"

На украинских прилавках каждый год все больше продуктов с пищевыми добавками. Под кодами из букв и цифр скрываются эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты, на которые мало кто из покупателей обращает внимания. Медики говорят, что усилители вкуса могут ухудшить зрение, а консерванты – вызвать аллергию и отравление.

На что следует обращать внимание при приобретении продуктов и сколько можно съесть, чтобы не убить себя, выяснили новости "Сегодня".

Где прячутся добавки

Аппетитно-розовая колбаса, насыщенного цвета сыр и молочные йогурты, которые месяцами могут стоять в холодильнике – пищевая промышленность давно научилась продлевать жизнь продуктов и усиливать их вкус. Е-добавки прочно засели в продуктах на полках и мало какие из них полезны.

"Ешки могут вызвать такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии", – подтверждает семейный доктор Владислав Ващенко.

Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами:

Продукты под прицелом

В то же время производители отметки с Е ловко прячут: вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.

Усилители вкуса, увеличители срока хранения и загустители чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и печенье .

С колбасами сложнее – в одном сорте копченой мы обнаружили сразу два вредных компонента, при регулярном употреблении которых можно подорвать здоровье.

Проконтролировать количество продуктов с Е-добавками, которые вы съели, очень трудно. Но врачи советуют внимательно изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.

Мы также рассказывали, как не купить гнилой и ядовитый арбуз, а выбрать спелый и сладкий.

Напомним, в Полтавской области в городе Глобино 16 работников сортировочного цеха ООО "Глобинский мясокомбинат" отравились неустановленным веществом.

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