Вредные добавки в продуктах: где искать и чем грозят

Украинцы часто не обращают внимания на маркировку на продуктах / коллаж "Сегодня"
На украинских прилавках каждый год все больше продуктов с пищевыми добавками. Под кодами из букв и цифр скрываются эмульгаторы, стабилизаторы и консерванты, на которые мало кто из покупателей обращает внимания. Медики говорят, что усилители вкуса могут ухудшить зрение, а консерванты – вызвать аллергию и отравление.
На что следует обращать внимание при приобретении продуктов и сколько можно съесть, чтобы не убить себя, выяснили новости "Сегодня".
Где прячутся добавки
Аппетитно-розовая колбаса, насыщенного цвета сыр и молочные йогурты, которые месяцами могут стоять в холодильнике – пищевая промышленность давно научилась продлевать жизнь продуктов и усиливать их вкус. Е-добавки прочно засели в продуктах на полках и мало какие из них полезны.
"Ешки могут вызвать такие заболевания, как заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии", – подтверждает семейный доктор Владислав Ващенко.
Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами:
- "1" – красители, в том числе опасные Е-121 и Е-123 – уже доказано, что в большом количестве они вызывают рак и могут вызвать аллергию. Безопасный только Е-100 – натуральный, из куркумы.
- "2" – консерванты, продлевающие срок годности – среди них почти все от 230 до 240 плохо влияют на кожу, желудок и сердечно-сосудистую систему.
- "4" – стабилизаторы, которые сохраняют консистенцию продуктов. Среди опасных: Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466, Е-477 – они могут вызвать онкологические заболевания.
- "6" – усилители вкуса, которые угрожают слепотой тем, кто злоупотребляет продуктами с содержанием этой добавки.
Продукты под прицелом
В то же время производители отметки с Е ловко прячут: вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.
Усилители вкуса, увеличители срока хранения и загустители чаще всего встречаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и печенье .
С колбасами сложнее – в одном сорте копченой мы обнаружили сразу два вредных компонента, при регулярном употреблении которых можно подорвать здоровье.
Проконтролировать количество продуктов с Е-добавками, которые вы съели, очень трудно. Но врачи советуют внимательно изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.
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Напомним, в Полтавской области в городе Глобино 16 работников сортировочного цеха ООО "Глобинский мясокомбинат" отравились неустановленным веществом.
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