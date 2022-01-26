Все без ума от патриотического флешмоба в Facebook (фото)

В Facebook политики и другие известные личности приняли участие во флешмобе. Фото: коллаж "Сегодня"

26 января пользователи Facebook запустили патриотический флешмоб. Люди массово устанавливают на свои главные фото сине-желтые флаги.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

В Facebook пользователи присоединились к флешмобу, в котором устанавливают на свои аватарки сине-желтые флаги. Это является напоминанием о единстве и силе украинского народа.

Среди участников флешмоба много известных политиков, чиновников, журналистов, блогеров и актеров.

Реклама

Реклама

"Никто и никогда не победит Украину! Слава Украине!" – написал Олег Ляшко.

Одни их немногих, кто поддержал флешмоб в Сети. Скриншоты

Украинцы запустили мощный флешмоб из-за угрозы вторжения РФ

В Сети распространяется масштабный флешмоб под названием "Украинцы будут сопротивляться". Его запустили на фоне сообщений о возможном вторжении России и приурочили к переговорам президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

"Путин в ультимативной форме требует сдачи Украины, иначе угрожает войной. Давайте продемонстрируем Путину и миру, что украинцы не будут торговать суверенитетом. "Мира" на условиях России все равно не будет – даже если Запад договорится с Путиным, а власть Зеленского капитулирует, украинцы будут сопротивляться российским оккупантам! Путин, добро пожаловать в ад!" – написал организатор флешмоба на своей странице в Facebook.

Также он продемонстрировал жест, выражающий отказ (на фото ниже), и предложил сделать его многомиллионным ответом на ультиматумы Путина.

К массовой акции присоединились более 2,4 тыс. украинцев.

Ранее мы писали: