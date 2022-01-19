Все больше оранжевых зон и угроза нового локдауна: что происходит с COVID-19 в Украине

Уже в пяти областях ужесточили правила карантина из-за количества случаев коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ухудшается COVID-ситуация и увеличивается оранжевая зона. Кроме этого, медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма "Омикрон".

Сайт "Сегодня" подробно расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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В Украине снова растет число COVID-больных

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине зафиксировано 12 815 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 4 257 случаев больше, чем за 17 января.

Также за прошедшие сутки:

госпитализирован – 2 401 человек;

летальных исходов – 163;

выздоровело – 5 413 человек. За все время пандемии в Украине: Реклама заболело – 3 780 903 человека;

выздоровело – 3 567 336 человек;

летальных исходов – 98 712.

Сколько людей уже вакцинировались

За последние сутки вакцинировано 85 177 человек против COVID-19. Первую дозу получили 30 201 человек, вторую дозу – 36 744 человека, дополнительную дозу получили 614 человек, бустерную дозу – 17 618 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 15 053 125 человек, из них получили первую дозу – 15 053 123 человека, получили две дозы – 14 343 487 человек, получили дополнительную дозу – 10 687 человек, бустерную дозу – 131 178 человек.

Всего провели 29 538 475 прививок.

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Какие области в оранжевой зоне

По состоянию на 19 января в Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Так, в эпидопасности оказалась Львовская область.

Сейчас в оранжевой зоне находятся следующие области:

Ивано-Франковская

Ровенская

Сумская

Черновицкая

Львовская

Все остальные регионы находятся в желтой карантинной зоне.

На Прикарпатье могут ужесточить карантин

COVID-ситуация в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. В регионе приняли решение об усилении контроля над соблюдением карантина.Об этом сообщает в Facebook глава местной ОГА Светлана Онищук.

Вспышка заболеваемости

"Показатель заболеваемости COVID-19 составляет 9816,19 на 100 тыс. населения. В течение двух недель текущего года наблюдается рост заболеваемости – зарегистрировано 5097 случаев заболевания против 1429 случаев за прошлую неделю, заболеваемость выросла в 3,5 раза, в частности среди детей – в 4,5 раза", - говорится в сообщении.

Выше 50% рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей – в 54 территориальных общинах.

Возможные ограничения

"В случае дальнейшего увеличения уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями среди детей дошкольного возраста и учащихся школ будет принято решение о приостановлении учебно-воспитательного процесса. Также будет ограничено проведение развлекательных мероприятий, публичных событий, деятельность общепита", - отметила Онищук.

Она добавила, что также ограничат проведение других мероприятий.

Украина готовится к COVID-волне

Медицинская система Украины готовится к очередной нагрузке из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Тенденции по распространению "Омикрона" в мире свидетельствуют о том, что Украина тоже не избежит новой вспышки коронавирусной болезни. В то же время медицинская система постоянно совершенствуется к очередной нагрузке", – говорится в сообщении Минздрава.

Эффективными в борьбе с пандемией остаются простые правила:

использование защитных масок;

соблюдение дистанции;

регулярное мытье рук;

вакцинация от COVID19.

"Напоминаем, что невакцинированные имеют в десять раз более высокий риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем прошедшие базовый курс прививки", - добавили медики.

Еще в одной области нашли "Омикрон"

В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Таких случаев по меньшей мере 16.

Подробности

На днях в Киев на исследование было отправлено 30 образцов. В 16 из них обнаружен вариант вируса "Омикрон". Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта".

Образцы отбирали 5-6 января.

"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон" , – объяснила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.

Сейчас врачи пытаются выяснить, есть ли у пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи болезни.

"Омикрон" в Украине

Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.

Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".

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