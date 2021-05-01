Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19 – на этот раз американского производителя Moderna, главные события ночи в материале "Сегодня"

В Турции зафиксировали антирекорд по смертям, а в Европарламенте считают "Северный поток – 2" позорным проектом, который существует за счет суверенитета и экономической безопасности Украины. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости ночи, которые вы могли пропустить.

ВОЗ одобрила еще одну вакцину от COVID-19

Вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, Всемирная организация здравоохранения включила в список рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Для включения в список учитывали качество, безопасность и эффективность вакцин против COVID-19. Также вакцина должна принимать участие в международной программе распределения вакцин COVAX.

В Европарламенте считают "Северный поток – 2" позорным проектом

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс считает, что "Северный поток – 2" – позорный проект, который существует за счет суверенитета и экономической безопасности Украины. По его словам, это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощают этот проект. Как сказал депутат, это одна из самых больших ошибок правительства Меркель.

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"Рекорд" по смертям в Турции

Совокупное число жертв в Турции превысило 40 тыс. человек – это рекорд смертности от последствий коронавирусной инфекции. По данным властей, за последние 24 часа в стране зафиксировали 394 смерти среди людей с COVID-19. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. В целом, от последствий инфекции в Турции умерли 40 131 человек.

Вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе

Марсианский вертолет успешно совершил четвертый полет на Марсе. Ему все-таки удалось увеличить скорость и расстояние по сравнению с прошлыми полетами. Аппарату удалось сделать большее количество снимков Красной планеты, чем в предыдущий раз.