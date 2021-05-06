Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

Блинкен прилетел в Киев, на Донбассе снова ранен военный, а одна из стран разрешила прививать от коронавируса подростков – и другие важные события

В Киеве встретили госсекретаря США, подростков начинают прививать от коронавируса, а "Большая семерка" заняла жесткую позицию по России. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.

Блинкен в Киеве

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ночь на 6 мая прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Через час в Twitter глава Госдепа назвал основные цели своего визита.

Ранение военного на Донбассе

На Донбассе в результате обстрела российскими боевиками из гранатометов различных систем украинских позиций 5 мая один украинский защитник получил осколочное ранение. Украинские военные отрыли ответный огонь.

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Подростков начинают прививать от COVID

Канада разрешила использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет, став первой страной, которая одобрила ее с этого возраста.

Заявление G7 по России

Главы МИД "Большой семерки" выпустили итоговое заявление, согласно которому Россия должна полностью отвести свои войска от границ с Украиной, а санкции против нее будут сохраняться до тех пор, пока она в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым.

На Одещине ищут пограничника

В Одесской области на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, троим удалось успешно добраться до берега, четвертого до сих пор не нашли.