Все, что вы могли пропустить ночью, – итоги СЕГОДНЯ

В Киеве встретили госсекретаря США, подростков начинают прививать от коронавируса, а "Большая семерка" заняла жесткую позицию по России. Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить.
Блинкен в Киеве
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ночь на 6 мая прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи. Через час в Twitter глава Госдепа назвал основные цели своего визита.
Ранение военного на Донбассе
На Донбассе в результате обстрела российскими боевиками из гранатометов различных систем украинских позиций 5 мая один украинский защитник получил осколочное ранение. Украинские военные отрыли ответный огонь.
Подростков начинают прививать от COVID
Канада разрешила использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет, став первой страной, которая одобрила ее с этого возраста.
Заявление G7 по России
Главы МИД "Большой семерки" выпустили итоговое заявление, согласно которому Россия должна полностью отвести свои войска от границ с Украиной, а санкции против нее будут сохраняться до тех пор, пока она в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет Крым.
На Одещине ищут пограничника
В Одесской области на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы, троим удалось успешно добраться до берега, четвертого до сих пор не нашли.
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