Все говорят. Беседина ждут больницы, а Арахамия выиграл 300 долларов – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В среду, 30 июня, украинцы обсуждали заключение врачей по страшной травме игрока сборной и как Арахамия угадал победу Украины 2:1 – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

Беседина ждет полгода больниц

Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил травму в матче 1/8 Евро-2020 против Швеции (2:1). Форвард вышел на замену вместо Яремчука на 91-й минуте, но шведский защитник Маркус Даниэльссон в подкате чуть не оторвал Беседину ногу.

Главный врач киевского Динамо Андрей Шморгун рассказал о результатах МРТ-обследования:

"На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму", – сказал врач.

Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку?

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020.

"О великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском!" – написал Губерниев.

Губерниев нашел "секрет" победы сборной Украины / Фото: Reuters, Instagram

Арахамия угадал победу Украины 2:1

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выиграл 300 долларов, угадав счет матча Украина – Швеция на Евро-2020. При этом он не смог назвать фамилии футболистов украинской сборной, которые забили голы в матче со шведами (потом ему подсказали журналисты, что это были Зинченко и Довбик).

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"Потратил это все на пиво для людей, которые присутствовали в зале", - сказал Арахамия.

Арахамия угадал счет матча Украина-Швеция и неплохо заработал. Коллаж "Сегодня"

Украина заработала на Евро-2020 полмиллиарда призовых

Благодаря выходу в четвертьфинал Евро-2020 сборная Украины заработала неплохие деньги. За выход в 1/8 финала Украина получила бонус в размере 2 миллиона евро. А победа над Швецией принесла нашей команде 3,25 млн евро. Таким образом, общая сумма призовых сборной Украины за участие в Евро уже составляет 16 миллионов евро (около 517 млн грн).

Путин записал украинцев в "русский народ"

Россия не включила Украину в список "недружественных" стран, в котором находятся только США и Чехия, потому что президент РФ Владимир Путин не считает украинцев недружественным народом.

Отвечая на вопросы россиян, Путин в очередной раз воспользовался кремлевскими темниками о "едином" народе – украинцах и русских.

"Я считаю, что украинцы и русские – это вообще один народ", – сказал Путин.

Напомним, ранее в этом месяце Путин дал интервью российским СМИ, ответив на ряд вопросов об Украине.