Все говорят. Черешня по 500 и нападение на ребенка в дельфинарии – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока в России продолжают истерически реагировать на новую форму украинских футболистов, в Киеве школьницу закидали яйцами до сотрясения мозга

В понедельник, 7 июня, украинцы больше всего обсуждали зашкаливающие цены на сезонную черешню, инцидент в одесском дельфинарии "Немо", реакцию мира на новую форму украинской сборной по футболу и буллинг школьницы в самом центре Киева.

"Сегодня" собрали самые резонансные новости 7 июня.

Черешня по 500 гривен

Стоимость черешни в этом году бьет рекорды. Фото: коллаж "Сегодня"

Цены на черешню в Украине бьют рекорды – стоимость сезонной ягоды может достигать 500 грн за килограмм.

На украинских прилавках продают не только отечественный продукт – черешню везут и из Молдовы, Турции и Узбекистана. Но цена даже украинской ягоды может превышать 150 грн.

Но зашкаливают ценники только в крупных городах. Если выбраться в село, то можно найти черешню по разумным ценам – до 55 грн. А оптовая закупочная цена начинается вообще от 15 грн за килограмм.

"Кусающиеся" цены эксперты объясняют началом сезона, а также затянувшимися морозами и дождливой погодой.

Истерика России из-за новой формы украинских футболистов

Новая форма сборной Украины вызвала истерику в Кремле. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские чиновники второй день подряд обсуждают новый дизайн формы украинской сборной по футболу – все из-за надписи "Слава Украине!" и контуров Украины с временно оккупированными Крымом и Донбассом.

В частности, в Госдуме призвали УЕФА отреагировать на случившееся, а представитель МИД РФ Мария Захарова почему-то назвала это "обманкой". В то же время один из самых известных российских спортивный комментатор Василий Уткин напомнил, что ни одна страна – участница Евро-2020 не признала оккупированный Крым российским.

Но в Союзе европейских футбольных ассоциаций новый дизайн формы украинских футболистов утвердили и подтвердили отсутствие претензий.

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Дельфин укусил ребенка в Одессе

Дельфин думал, что ребенок дает ему лакомство. Коллаж "Сегодня"

В одесском дельфинарии "Немо" дельфин укусил мальчика – ему пришлось накладывать швы.

Во время контактной программы морские животные подплывали к каждому участнику, прыгали и пищали, но одного из детей схватили за руку.

Администрация свою вину не признает и утверждает, что пострадавший мальчик близко подошел к бортику бассейна и опустил в воду руки. Руководство "Немо" считает, что дельфин принял руку ребенка за лакомство, которое ему дают за выполненные трюки.

В дельфинарии утверждают, что подобный инцидент произошел впервые за 16 лет.

Буллинг школьницы в Киеве

В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 12-летняя школьница Катя стала жертвой буллинга. В историческом центре города на девочку напали ее знакомые – унижали и разбили о ее голову 7 яиц, снимая это на видео. Позже снятые кадры были опубликованы в соцсетях.

По словам матери потерпевшей, удары привели к закрытой черепно-мозговой травме и сотрясению мозга у ее дочери.

На обидчиков школьницы написали заявление в полицию, а с потерпевшей работает психолог – она восстанавливается в домашнем режиме. Сейчас девочке поступают угрозы.

Больше о чем еще 7 июня говорили в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: