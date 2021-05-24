Все говорят. COVID-паспорта и "земельная Контитуция" – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока в Индии людям удаляют глаза из-за редкой болезни в Украине разрешили покупать и продавать землю теперь только украинцам

Фото: коллаж "Сегодня"

Один народный депутат публично проигнорировал гимн Украины, другого исключили из фракции "Слуга народа", а в Киеве посреди дороги из люка забил фонтан – сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости понедельника, 24 мая.

COVID-паспорта в Украине

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о том, что с 1 июля в Украине планируют запустить ковидные сертификаты, которые позволят украинцам путешествовать за границу.

Данный документ будет синхронизирован с соответствующими процессами в Европейском Союзе. Он будет содержать следующую информацию:

дата прививки;

название вакцины;

результаты ПЦР-тестов;

наличие или отсутствие антител;

персональные данные;

индивидуальный код – по нему пограничник проверит подлинность документа.

Нардеп проигнорировал гимн Украины

Антон Яценко в Уманском горсовете. Скриншот

В Уманском городском совете произошел инцидент с народным депутатом Антоном Яценко, который демонстративно остался сидеть во время гимна Украины.

Недавно присоединившийся к фракции "Батькивщина" нардеп не только проигнорировал игравшую "Ще не вмерла Україна" – не него не подействовало даже замечание со стороны другого мужчины в зале.

"Фонтан" из люка в Киеве

Коммунальщики выясняют причины "фонтана" на дороге. / Фото: Сегодня

Жители столицы заметили в Киеве новый "фонтан" – струя воды била из-под канализационного люка на Шулявском путепроводе. В коммунальных службах утверждают, что уже выясняют причины случившегося.

Предполагается, что это произошло из-за обильных дождей, которые последнюю неделю заливали город. Именно из-за погоды дождевая канализация оказалась временно переполнена, объяснили нам в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.

Украина получила "земельную Конституцию"

Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Земля" / Фото: Офис Президента Украины

Местные общины получили право распоряжаться своими землями, а покупать и продавать землю теперь могут только украинцы.

Это стало возможным после того, как президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о передаче земли на места. По его словам, это в корне меняет землеустройство в Украине.

Таким образом, земли за пределами населенных пунктов (за исключением необходимых для выполнения государством его функций) будут переданы в коммунальную собственность сельских, поселковых и городских советов. Для этого границы общин будут четко зафиксированы в Государственном земельном кадастре.

Из "Слуги народа" исключили еще одного депутата

Евгений Шевченко. Фото: facebook.com/e.shevchenko76 Реклама

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа", спустя месяц после визита в Беларусь и встречи с ее самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Официально Шевченко выйдет из фракции на следующем пленарном заседании, когда соответствующие материалы передадут в аппарат Верховной Рады. Однако секретариат фракции уже собрал необходимое количество подписей.

Сам нардеп по этому поводу сказал, что "пойдет своим путем", добавив, что "слуги народа" "угробят страну и президента окончательно".

Подорожание метро в Киеве

/ Фото: Сегодня

Киевлян ждет очередное подорожание проезда в метрополитене – замначальника предприятия Наталья Макогон утверждает, что себестоимость одной поездки составляет 20,5 гривен. То есть, в 2,5 раза выше нынешнего тарифа.

КП уже передало в КГГА финансовые документы и расчеты и теперь ждет компромиссного решения от городских властей. Когда это случится и насколько может подорожать проезд, пока что неизвестно.

Также мы узнали, что город еще не покрыл всех расходов, которые метро понесло во время прошлогоднего простоя, вызванного локдауном из-за эпидемии коронавируса.

Самосуд над школьницей

В полиции пообщались с 17-летней девушкой

Полиция Киевской области расследует конфликт, произошедший в Белой Церкви между двумя 13-ти и 17-летней девочками, который сняли на видео и выложили в Сеть.

На снятых кадрах старшая девушка дает пощечины младшей в присутствии многих других девочек – якобы в ответ на то, что та оскорбила ее родителей. В полицию потерпевшая не обращалась.

По предварительной информации, драка является не результатом школьного буллинга, а просто подростковым конфликтом.

Эпидемия "черного грибка" в Индии

Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"

Кроме вспышки эпидемии коронавируса в Индии, в стране началась эпидемия "черного грибка" – мукомикоза, который вызывается мукорной плесенью.

Ситуацию усложняет то, что смертность от этой редкой болезни составляет около 50%. Сейчас только официально в стране мукомикозом болеют 8848 человек, а в государственной больнице "Махараджа Ешвантрао" осталось только 185 коек из 1100.

Чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз. При этом, по словам заведующего одного из отделений "Махараджа Ешвантрао", более 80% больных нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве.