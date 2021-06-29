Все говорят. Драка Тищенко с Куницким в Раде и стычки ФОПов с полицией под ОП – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

29 июня украинцы обсуждали, как в Херсонской области молния убила фермера, а 5-летнего мальчика убило током

Во вторник, 29 июня, украинцы обсуждали, как под ОП проходили стычки ФОПов и полиции, а в столовой Рады подрались "слуги народа" – "Сегодня" собрали самые резонансные новости.

Драка Тищенко и Куницкого в Раде

В столовой Верховной Рады случилась драка между народными депутатами от "Слуги народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. По словам Тищенко, Александр Куницкий "попытался хайпонуть".

"Драки не было. Александр (Куницкий. – Ред.) вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно, попытался хайпонуть – снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством", – рассказал нардеп.

После перепалки в Раде депутаты продолжили выяснять отношения на улице, устроив "телефонный батл".

Стычки ФОПов и полиции под ОП

В Киеве участники акции протеста предпринимателей подошли к Офису президента. У входа в здание силовики потребовали от людей показать личные вещи, в результате начались новые стычки.

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В Херсонской области молния убила фермера

В Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил. Когда началась гроза, мужчина искал укрытия. Люди говорят, у него в руках была металлическая мотыга и в него попала молния. Знакомый погибшего бросился на помощь – и тоже получил разряд.

5-летнего мальчика убило током

В Измаильском районе Одесской области 5-летний мальчик отдыхал с отцом возле озера и залез в открытую трансформаторную будку, которая находилась вблизи. В результате чего ребенка ударило током, он погиб.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Фото: ГУНП