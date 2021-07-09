Все говорят. Первая инклюзивная электричка и Меладзе на Atlas Weekend – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

9 июля украинцы обсуждали нового пресс-секретаря Владимира Зеленского, как в Харькове из зала суда сбежал опасный преступник, а жители Херсона купили колбасу с червями внутри.

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости пятницы.

Сергей Никифоров стал новым пресс-секретарем Зеленского

Сергей Никифоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

Ведущий общенационального телеканала "Украина 24" Сергей Никифоров официально стал пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского. "Сегодня" писали, что о нем известно.

Первая в Украине инклюзивная электричка

"Укрзализныця" оборудовала для людей с ограниченными возможностями пригородный поезд / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" запустила первый в Украине инклюзивный пригородный поезд, приспособленный для путешествий людей с инвалидностью.

Реклама

Вагоны электропоезда оборудованы:

местами для людей на инвалидных колясках;

пандусами;

кнопками вызова поездной бригады;

все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Меладзе покинул сцену Atlas Weekend в первые минуты выступления

На четвертом дне Atlas Weekend у Валерия Меладзе произошли неполадки со звуком. Он пропел несколько секунд, после чего звук пропал и он отправился за сцену за другим микрофоном.

Колбаса с "сюрпризом"

В Херсоне местные жители купили в магазине колбасу с червями. Пользователи Сети возмутились, что такие продукты есть на прилавках, и посоветовали обратиться к руководству города, а некоторые назвали ситуацию фейком.

В Харькове из зала суда сбежал опасный преступник

В Харькове 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим сбежал прямо из зала суда. Его подозревают в тяжких преступлениях в Германии, поэтому в городе ввели полицейскую операцию "Сирена".

Рост разыскиваемого Димерала Незаметтима более 185 см, он крепкого телосложения, волосы короткие.