Все говорят. Первое золото Украины на Паралимпиаде и сожженный флаг в Киеве – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 25 августа, в Киеве двое подростков подожгли флаг Украины, а второй президент Украины Леонид Кучма назвал причины захвата Крыма. Также в столице перевернулся рейсовый автобус с людьми.

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Надругательство над флагом

В Киеве двое подростков подожгли флаг Украины. Отмечается, что инцидент произошел на улице Радужной возле дома 59-Б. Местная жительница вызвала наряд патрульной полиции, показала им обгоревший флаг и сообщила приметы злоумышленников.

"По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали", – говорится в сообщении.

За публичное надругательство над Государственным флагом Украины вандалам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до 6 месяцев. Однако за данное правонарушение ответственность, вероятно, понесут родители подростков, так как, согласно Уголовному кодексу Украины, привлечь граждан к наказанию за уголовное преступление можно лишь после того, как им исполнится 14 лет.

Масштабное ДТП в Киеве

В Киеве на улице Елены Телиги, 12-Б перевернулся автобус с пассажирами. В результате восемь человек пострадали, в том числе четверо маленьких детей.

По словам спасателей, в аварию попал рейсовый автобус международного сообщения "Кишинев – Москва". Он перевернулся на бок.

Экстренные службы прибыли на место. Фото: Киев Оперативный

Медики скорой помощи госпитализировали восьмерых пострадавших с травмами разной степени тяжести. Гражданство этих людей пока неизвестно.

Всего в момент ДТП в автобусе находилось 48 пассажиров и два водителя. На месте работали спасатели, они с автокраном подняли транспортное средство.

В полиции уточнили, что проверили водителя драгером – он был трезв. Данные о ДТП внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

"Мы свое вернем"

Россия смогла захватить Крым потому, что "Украина не стала защищаться". Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью.

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"Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это "отрезали и съели. Но оккупация – "это временно и мы свое вернем", – отметил бывший глава государства.

Кучма добавил, то аннексией можно только возмущаться, как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться.

Он также подчеркнул, что причины ситуации на Донбассе – диаметрально противоположные с Крымом, потому что Украина начала отвечать оккупантам.

"Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия", – сказал Кучма.

Трогательное воссоединение военного с семьей

Военный Игорь Машковский уже шесть лет на войне, вдали от дома и семьи, защищает Украину на фронте. Новости "Сегодня" устроили для его семьи небольшой сюприз – с разрешения командующего забрали солдата на несколько дней с войны домой.

Жена и дети до последнего не знали, что Игорь скоро будет вместе с ними. О воссоединении семьи рассказал корреспондент Евгений Назаренко.

Первое золото Украины в Токио

Украина завоевала первую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио! Украинская пловчиня Елизавета Мерешко выиграла золото на дистанции 50 метров вольным стилем. Бронзу завоевала еще одна украинка Анна Гонтар!

В финале заплыва на дистанцию 50 метров вольным стилем Мерешко выступила вместе с еще двумя украинками – Анной Гонтар и Викторией Савицевой.

Первую золотую медаль на Паралимпиаде-2020 выиграла пловчиха Елизавета Мерешко / Фото: Getty Images

Украинка Елизавета Мерешко финишировала с олимпийским рекордом 33.11 сек. Она опередила американку Маркс на 0.04 сек. А бронза досталась 17-летней Анне Гонтар – украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка Виктория Савцова закончила финал на пятом месте.