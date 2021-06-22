Все говорят. Поднятие пенсий и морские базы Британии в Украине – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Данилов показал старинную карту Черного моря, а РФ не приедет на сессию ПАСЕ – что еще обсуждали 22 июня

Во вторник, 22 июня, украинцы больше всего обсуждали кофейный киоск от церкви в Киеве, почему РФ отказалась ехать на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы и повышение пенсий.

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

Кофе от батюшки

В Киеве церковь ПЦУ установила кофейный киоск / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве заметили необычный киоск под названием "Храмові смаколики та кава". Он относится к храму Феодора Освяченого – его еще называют Киевским Иерусалимом. Всю выручку тратят на еду для бездомных людей.

Пока кофе покупают прихожане храма и случайные прохожие. Также в киоске принимают записки от прихожан на молитву, если хотят, чтобы в храме помолились о здравии или за упокой.

Черное море никогда не было российским – старинная карта

Британская карта Черного моря. Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было и не будет российским, и показал подаренную ему старинную карту.

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РФ не приедет на сессию ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ. Фото: facebook.com/RusMissionCoE/?ref=page_internal

Представители России решили не ехать на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы – им пришлось бы сидеть на "карантине" в гостинице из-за бушующего в РФ коронавируса.

Повышение пенсий

Пенсионный фонд Украины напомнил о повышениях пенсий, которые состоялись и еще состоятся в 2021 году. Всего за год произойдет шесть перерасчетов для разных категорий населения, три из них еще впереди. Читайте подробнее в нашем материале, когда именно это случится.

Британия построит в Украине две морские базы

Великобритания построит в Украине две морские базы, чтобы укрепить украинский флот из-за угроз в Черном и Азовском морях. Это предполагает меморандум о морском партнерстве.

Кроме строительства баз, НАТО реконструирует украинские судостроительные предприятия.