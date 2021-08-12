Все говорят. Репетиция парада ко Дню Независимости и невероятное спасение малышей – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В четверг, 12 августа, в Украину вернулась российская сеть супермаркетов, а в гибели шестиклассника на экскурсии у водопада обвиняют львовскую учительницу. Также в Карпатах корова запрыгнула в бассейн и стала звездой соцсетей.

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Гибель шестиклассника на экскурсии

В гибели ученика 6-го класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка обвиняют учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень.

Обвинительный акт в отношении 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд.

Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ). Теперь подозреваемой грозит от трех до пяти лет заключения.

Людмила Гребень. Фото: Facebook

Российская сеть супермаркетов в Украине

В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.

Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). Как рассказал бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, у компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. Они могут появиться в стране до конца года.

В первую очередь супермаркеты хотят открывать в Днепропетровской и Киевской областях.

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Корова в бассейне с туристами

Когда двое мальчиков спокойно плавали себе в бассейне, крупная корова подошла к бассейну и заинтересовалась качеством воды. Довольная буренка решила искупаться и просто плюхнулась в бассейн.

Мальчики из бассейна быстро убежали, а вот корове, очевидно, водичка была по душе. Она вдоволь плавала и вдоль, и попрек бассейна. А вот как она выбиралась на сушу, на видео не показано.

На Закарпатье с помощью пожарной машины спасли из реки малышей

В Хустском района Закарпатской области мальчики пяти-шести лет во время рыбалки на бурной горной реке оказались в воде и не смогли самостоятельно оттуда выбраться. Из-за сильного течения им не могли помочь и взрослые – они вызвали спасателей.

Опасный инцидент произошел в поселке Межгорье на горной реке Рика около 20:20 вечера 11 августа. Спасатели тоже не смогли самостоятельно добраться до детей, оказавшихся посреди сильных потоков. Им пришлось задействовать пожарную машину.

Репетиция парада ко Дню Независимости

На летней полосе ГП "Антонов" в Киеве состоялась очередная репетиция пеших расчетов к параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.