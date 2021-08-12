Все говорят. Репетиция парада ко Дню Независимости и невероятное спасение малышей – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В четверг, 12 августа, в Украину вернулась российская сеть супермаркетов, а в гибели шестиклассника на экскурсии у водопада обвиняют львовскую учительницу. Также в Карпатах корова запрыгнула в бассейн и стала звездой соцсетей.
Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.
Гибель шестиклассника на экскурсии
В гибели ученика 6-го класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка обвиняют учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень.
Обвинительный акт в отношении 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд.
Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ). Теперь подозреваемой грозит от трех до пяти лет заключения.
Российская сеть супермаркетов в Украине
В Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.
Сеть уже запустилась в Никополе и в Павлограде (Днепропетровская область). Как рассказал бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко, у компании в планах запустить в Украине 40 супермаркетов. Они могут появиться в стране до конца года.
В первую очередь супермаркеты хотят открывать в Днепропетровской и Киевской областях.
Корова в бассейне с туристами
Когда двое мальчиков спокойно плавали себе в бассейне, крупная корова подошла к бассейну и заинтересовалась качеством воды. Довольная буренка решила искупаться и просто плюхнулась в бассейн.
Мальчики из бассейна быстро убежали, а вот корове, очевидно, водичка была по душе. Она вдоволь плавала и вдоль, и попрек бассейна. А вот как она выбиралась на сушу, на видео не показано.
На Закарпатье с помощью пожарной машины спасли из реки малышей
В Хустском района Закарпатской области мальчики пяти-шести лет во время рыбалки на бурной горной реке оказались в воде и не смогли самостоятельно оттуда выбраться. Из-за сильного течения им не могли помочь и взрослые – они вызвали спасателей.
Опасный инцидент произошел в поселке Межгорье на горной реке Рика около 20:20 вечера 11 августа. Спасатели тоже не смогли самостоятельно добраться до детей, оказавшихся посреди сильных потоков. Им пришлось задействовать пожарную машину.
Репетиция парада ко Дню Независимости
На летней полосе ГП "Антонов" в Киеве состоялась очередная репетиция пеших расчетов к параду по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.