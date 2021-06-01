Все говорят. Секс возле церкви и скандал с депутатом от "Слуги народа" – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Пока все обсуждали убийство в Тернополе у ночного клуба, появилась новость о смерти беременной в Кривом Роге

Во вторник, 1 июня, украинцы обсуждали, как блогеры в Киеве устроили погром в гостиничном номере, скандал с депутатом от "Слуги народа" и утреннюю тренировку президента Владимира Зеленского.

"Сегодня" собрали самые резонансные темы дня.

Скандал в Хмельницком – пара занялась сексом возле церкви

Коллаж "Сегодня"

Весь процесс они снимали на видео и опубликовали в соцсетях. На записи юноша сначала показывал себя и девушку, а затем перевел камеру на храм и сказал "Православненько". В конце видео написали: "Причастилась". После публикации записи в Сети начался скандал, так что вскоре молодые люди стали извиняться.

Депутат от "Слуги народа" попал в скандал

Коллаж "Сегодня"

Авторы проекта "Останови лося" сделали замечание водителю автомобиля, стоящему на "аварийке" в неположенном месте, и разместили наклейку на лобовом стекле. Женщина-водитель так и не решилась выйти из авто, но защищать ее пришел народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук. Выяснилось, что женщина ждала своего мужа с работы, поэтому и остановилась в неположенном месте.

Зеленский показал фото из спортзала

Президент Украины Владимир Зеленский, фото: Intagram

Президент Владимир Зеленский с самого утра уже был в спортзале и показал, какие у него "блинчики на завтрак". "У каждого свои "блинчики" на завтрак. Всем хорошего дня", – написал глава государства. Зеленский держал "блин" для штанги ориентировочно весом в пять килограммов.

Рада запретила использование пластиковых пакетов

В Украине запретили пластиковые пакеты / Фото: Pixabay

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Сегодня народные депутаты запретили обращение пластиковых пакетов. Исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225х345х450 ​​мм, – их используют для упаковки мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.

Убийство в Тернополе у ночного клуба

Убийство в Тернополе возле ночного клуба, фото "Сегодня"

У ночного заведения в Тернополе возник конфликт между 25-летним парнем и компанией молодых ребят, который перерос в драку, закончившуюся трагедией. Подозреваемых задержали уже через несколько часов. Товарищ погибшего рассказал, что он в тот вечер вышел с ним в магазин, а конфликт возник фактически из ничего.

Пока продолжалась драка, посетители ночного клуба, говорит Роман, не вмешивались, а снимали все на мобильные телефоны. Скорая, когда приехала на место конфликта, лишь констатировала смерть Павла от перелома позвоночника и кровоизлияния в спинной мозг.

Смерть беременной в Кривом Роге

В больнице Кривого Рога скончалась беременная, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель. Девушка лежала в реанимации. У нее было повреждено около 50% тела – лицо, туловище, руки, ноги и дыхательные пути. Без мамы остались двое ее детей. Ими занимаются работники ювенальной превенции.

Погром в гостиничном номере

В Киеве блогеры устроили погром в гостиничном номере. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве блогер устроила погром в гостиничном номере. В Instagram девушка популярна под ником ttiisshhiinnaa. У нее есть почти 75 тыс. подписчиков. В апартаментах разбиты кровать и телевизор, стены разрисованы маркером, пол залит водой и спиртными напитками. Вероятно, девушка и ее молодой человек были пьяны, они возмущались, что к ним в номер пришли правоохранители.