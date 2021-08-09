Все говорят. Заявление Лукашенко по Донбассу и секс-скандал с Талашко – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В Украине выпустили монету до Дню Независимости, а в Кирилловке устроили соревнования по нырянию авто в лужу

Звезду фильма "В Бой идут одни старики" обвинили в домогательствах к студенткам, а Беларусь якобы остановила полномасштабную войну Украины с Россией / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь спасла Украину от крупномасштабной войны с Россией, а НБУ вводит в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины". Также, туристы устроили в Кирилловке водные развлечения в луже – соревнования по нырянию авто.

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события уходящего дня.

Новая монета ко Дню Независимости

Национальный банк Украины (НБУ) с 10 августа введет в обращение памятную монету "К 30-летию Независимости Украины". Номинал монеты – 5 гривен. Материал – нейзильбер. Тираж составит 35 тыс. штук. Она посвящена судьбоносному события, произошедшему 30 лет назад, когда 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла исторический документ – Акт провозглашения Независимости Украины.

На монете ко Дню Независимости изображены аисты / Фото: пресс-центр НБУ

Смелое заявление Лукашенко

Заключение вторых Минских соглашений в феврале 2015 года в столице Беларуси спасло Украину от крупномасштабной войны с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко.

Реклама

Он напомнил, что уже много лет Беларусь была под какими-то санкциями и до событий с протестами после президентских выборов в 2020 году. Но он напомнил, что в 2015 году Запад по-человечески отнесся к Беларуси и согласился создать в Минске мирную площадку по урегулированию российско-украинского противостояния.

Соревнования по нырянию авто в лужу

В Кирилловке Запорожской области, которую затопило после мощного ливня, люди устроили соревнования по нырянию авто в яму с водой на дороге. Такое развлечение придумали, пока в населенном пункте не было света. На записи видно, что иномарки проезжали через затопленный участок, а на краю дороги сидели судьи. После исполнения "трюка" они на табличках показывали свои оценки.

Судья из Украины объяснила победу израильтянки в художественной гимнастике

По мнению украинской судьи по художественной гимнастике Лидии Виноградной, сенсационная победа израильтянки Линой Ашрам над россиянкой Диной Авериной – не притянута за уши, а абсолютно заслужена. Все решила трудность тела.

Талашко обвинили в сексуальных домогательствах

Легенду советского и украинского кино, звезду фильма "В Бой идут одни старики", 75-летнего Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где актер является преподавателем и профессором.