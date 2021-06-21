Все на пляж! Погода в понедельник порадует украинцев (карта)

21 июня в Украине будет жарко и практически без осадков, небольшие дожди синоптики обещают только в трех областях

В выходной понедельник, 21 июня, даже погода решила быть благосклонной к украинцам – синоптики обещают настоящую жару, солнце и никаких дождей на большей части страны.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 21 июня будет солнечно и без осадков, температура – 30-32 градуса. Такую же погоду обещают и в северных и центральных областях – от 29 до 31 градуса и никаких дождей и гроз.

Еще жарче будет на востоке Украины – в Харьковской, Донецкой и Луганской областях температура поднимется до 34 градусов, дождей не предвидится.

Комфортная температура и отсутствие осадков несомненно позовут людей на пляжии и на юге – там обещают до 31 градуса тепла.

А вот на западе, несмотря на то что также будет довольно жарко – 28-31 градус, в Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях позагорать вряд ли удастся – там обещают дожди.

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Напомним, впервые за последние 10 лет Украине практически не угрожает летняя засуха, а погодные условия уже оказались очень благоприятными для развития ранних зерновых культур.

А еще недавно на юге Украины бушевала непогода: