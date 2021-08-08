"Все наши победы впереди": Олег Ляшко обратился к сторонникам (видео)

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко / Фото: instagram.com/liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в день 10-летия партии обратился к единомышленникам и своим сторонникам.

В Facebook он напомнил, что ровно 10 лет назад была восстановлена, основанная еще Иваном Франко, "Радикальная партия".

"Я поздравляю всех своих десятки тысяч членов партии. Единомышленников, сторонников, всех тех, кто поддерживает нас, разделяет наши взгляды. Я поздравляю с этой знаменательной датой и в жизни партии, и в жизни Украины. Ведь без "Радикальной партии" уже невозможно представить Украину... Для меня "Радикальная партия" – как мой третий ребенок, которого я люблю, ценю и сделаю все, чтобы он был успешным. Все наши победы впереди", – сказал Ляшко.

Ранее в День отца сын лидера Радикальной партии Олега Ляшко Александр, которому уже чуть больше годика, сделал свои первые шаги. 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.