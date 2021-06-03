Всего боялась и убегала из дома. История сложной адаптации девочки в приемной семье

На организованных Фондом Рината Ахметова артзанятиях дети раскрашивала футболки для себя, а Ульяна Зинченко готовила подарок для брата

Ребенок, который из интерната попадает в семью, может привыкать к ней на протяжении нескольких лет. Девятилетняя Ульяна же пугалась каждого шороха, но не побоялась уйти из дома – именно так проходила ее адаптация в детском доме семейного типа.

Как девочка чувствует себя сейчас, рассказали в сюжете корреспондента новостей "Сегодня" Юлии Покидинои.

На организованных Фондом Рината Ахметова артзаняттях дети раскрашивала футболки для себя, а Ульяна Зинченко готовила подарок для брата.

"Его сегодня нет, но я знаю, что это мой брат и то, что увидела как этот Ниндзяго Скай лежит среди этих рисунков – подумала сделать", – говорит девочка.

За плечами у нее – непростое прошлое. Вместе с братом несколько раз оказывалась в интернатных заведениях, пока их не взяли на воспитание в детский дом семейного типа.

"Она была не проблемным ребенком, но она всего боялась. Какой-то шорох, шум, она могла спрятаться, но постепенно это прошло", – рассказывает отец-воспитатель детского дома семейного типа Андрей Басараб.

Адаптация ребенка из интерната в новой семье редко проходит хорошо. Один из самых трудных моментов, как вспоминает приемный отец, попытка Ульяны с сестрами убежать из дома.

"Пока мы с женой ездили в магазин за продуктами, они решили оставить семью, потому что что-то им не понравилось", – говорит мужчина.

К счастью, эта история закончилась в тот же день. Именно Ульяна позвонила старшему брату и попросила забрать их домой. Она не любит об этом вспоминать и говорит, что ни разу не хотела сделать это снова.

"Даже в голову не приходило!" – убеждает теперь Ульяна.

Теперь из дома в семье Басараб "убегают" только вместе – когда отправляются в путешествия. А путешествуют они не только по Украине, но и по Европе. Ульяна больше всего мечтает увидеть Париж.

"Там есть Ейфелева башня, есть Лувр, хочу посмотреть, что там. Очень хорошая там трава, покошена, зеленая, поэтому хочется", – улыбается девочка.

А пока границы закрыты семья совершила небольшое путешествие на артзанятие, устроенное Фондом Рината Ахметова.

"Я говорю: "Так, сегодня у нас мастер-класс от Фонда". Все: "Ура! Мы едем!" Мы очень рады причастности к этому Фонда, потому что мы, родители, тоже нуждаемся в заботе. А здесь не только для детей все делается, а и для взрослых ", – говорит мама-воспитательница детского дома Наталья Басараб.

Программа "Сиротству – нет!" помогает детям, лишенным родительской опеки, с 2008 года. Способствует устройству детей из интернатных учреждений в семьи и поддерживает родителей-воспитателей.

"Программа и портал "Сиротству – нет!" являются лидерами национального усыновления. Каждый ребенок должен жить в семье. Благодаря порталу и программе уже почти 10 000 детей нашли своих родителей", – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда Рината Ахметова.

Напомним, на Киевщине воспитанники детдома семейного типа сделали праздничную открытку в честь 85-летия донецкого Шахтера.