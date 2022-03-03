"Всех оккупантов, бл*дь, перебью": пенсионерка пригрозила россиянам топором (видео)

Обращение женщины записали на видео / Коллаж "Сегодня"

Пенсионерка из Украины пригрозилароссийским военным топором. Обращение женщины сняли на видео.

Видео появилось в telegram-канале KIEVMAP.

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"Всех оккупантов, бл*дь, перебью. Пускай только сунутся сюда. Пускай дома у себя порядки наводят. На своей земле зас**лись по самые уши. Я ездила. Много земли стоит пустой, а им земли мало, а та сорняками заростает", – говорит пенсионерка.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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