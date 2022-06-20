Всем приготовиться! Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

В Украине будет по-настоящему летняя погода/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в понедельник, 20 июня, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентр, будет жаркой. Сегодня температура воздуха будет высокой — присущей лету. В этот день жители всех областей могут оставить зонтики дома, поскольку они не понадобятся. Однако стоит не забыть с собой головной убор, который спасет от солнца.

Какая будет погода в Украине и Киеве сегодня, 20 июня?

Сегодня в Украине столбики термометров будут колебаться от 28 до 34 градусов тепла. На всей территории осадков не ожидается. Ветер – юго-западный, 3-8 м/с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 30 до 33 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +30…+32 градуса.

В северных регионах – 29-34 градуса тепла. На юге ожидается 28-31 градус выше нуля.

В Киеве прогнозируют ясную погоду, без осадков, 32-34 градуса тепла, а в Симферополе тоже будет сухо и тепло – +28…+30 градусов.

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Некоторым людям в жару очень тяжело. Поэтому следует придерживаться определенных советов. К примеру, дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, подойдет и обычный пульверизатор. Жару облегчат комнатные растения с большими листьями, например, фикусы. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух. Наклейте на окна пленку из фольги, она лучше защищает комнату от солнечных лучей, чем шторы. Не открывайте окна в полуденное время. Если нет кондиционера, используйте вентилятор. Поставьте под поток воздуха бутылки с замороженной водой и периодически меняйте их. Замените лампы накаливания на светодиодные — они выделяют гораздо меньше тепла. Ежедневно проводите влажную уборку. Меньше готовьте на плите и в духовке.

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