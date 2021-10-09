Смерть через рыбу. Украинцы погибают от ботулизма (видео)

Хек, треска, минтай, их можно употреблять почти каждый день в своем рационе. Коллаж "Сегодня"

Украинцы погибают от ботулизма. В этом году уже есть восемь жертв. Еще 65-ть попали с этим диагнозом в больницы. Как впоследствии рассказали сами пострадавшие – большинство из них перед тем употребляли рыбу. Корреспондентка "Сегодня" Дарья Добровольская отправилась на рынки и в магазины, чтобы выяснить, что там продают. Она расскажет – как уберечься от отравления.

Вспышка ботулизма в Украине

Красная в вакууме, пресервы в масле, свежекопченная, вяленая. На прилавках супермаркетов широкий рыбный ассортимент. Визуально – аппетитно. Вместе с борцом за права потребителей Максимом Несмияновым отправляемся на проверку, чтобы выяснить: что на самом деле продают украинцы под видом якобы свежей рыбы?

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"Чаще всего нахожу просрочку в таких емкостях здесь срок годности 40-45 дней, просрочки бывает много среди красной рыбы", – говорит Несмиянов.

Красная рыба – удовольствие не из дешевых: за 150 граммов в вакууме цена стартует от 100 гривен. И сразу две просроченные попадаются нам на полках. Что опасно – такая рыба может испортиться быстрее, чем указано на упаковке, если к ней в магазине цепляют клипсу, говорит эксперт. Тогда внутри попадает воздух и рыба – портится. И вот что интересно: производитель при этом за разгерметизацию ответственности не несет. Идем дальше. Перед нами – сушення, вяленая и копченая.

В теплом помещении при высокой влажности она зарастает плесенью. Такой рыбой отравиться очень легко и возникает вопрос по ботулизму. Именно вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба может стать причиной заболевания ботулизмом. Это – самое страшное пищевое отравление. Только в этом году от него умерло 8 человек.

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"И другие инфекционные заболевания – это могут быть средства употребление рыбы и отравления вообще в принципе которая уже сгнила и там есть качество продукты брожения, и если рыба выловлена ​​из водоема и не прошла нормальной термической обработки это может быть кишечная палочка", говорит врач – инфекционист Евгения Менжулина.

Что же делать, когда в магазине наткнулись на сомнительную рыбу? Прежде всего – просить у продавца сопроводительные документы. По закону: каждый покупатель имеет на это право.

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"Кто производитель, его юридический адрес, а также об условия хранения и реализации, если производитель не предоставил сопроводительную информацию, то объект хозяйствования не имеет права ее брать на реализацию, — говорит начальник отдела государственного контроля ГУ ДПСС в г.. Киеве Юрий Миркеев.

Речная рыба по составу белка является полезной, но она поражена различными паразитами, глистами, ее желательно готовить, чтобы она подлежала очень длительной термической обработке. Хек, треска, минтай, их можно употреблять почти каждый день в своем рационе, особенно, если у человека есть проблемы с кишечником, воспалительные процессы Безопаснее для человека потребления выловленной рыбы после термической обработки. А вот копченая – лучше вообще не употреблять.

Ранее мы сообщали о первых признаках смертельно опасной болезни – ботулизма, знание которых поможет выиграть время и спасти жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от ботулизма, готовя домашнюю консервацию.