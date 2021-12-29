Вспышка "Омикрона" и более 95 тыс. смертей: что происходит с коронавирусом в Украине

В стране продолжают выявлять новые случаи коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за прошлые сутки зафиксировали 5 454 новых подтвержденных случаев COVID-19. Эксперты утверждают, что новый штамм "Омикрон" начнет масштабное наступление после новогодних праздников. "Сегодня" собрал последние новости.

Статистика за сутки

Также за минувшие сутки:

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госпитализировано – 1 153 человека;

летальных исходов – 307;

выздоровело – 12 352 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 654 690 человек;

поправилось – 3 449 880 человек;

летальных исходов – 95 412;

проведено ПЦР-тестирование – 16 724 734.

Когда будет вспышка "Омикрона"?

"Омикрон" начнет масштабное наступление после новогодних праздников. И будет шириться чрезвычайно быстро.

"Его геном насчитывает около 50 мутаций. И эти мутации как раз касаются шипов, с помощью которых вирус попадает в клетки. Есть большая вероятность того, что будут болеть те люди, которые вакцинированы и те люди, которые переболели", — говорит семейный врач Мария Витковская.

Последние две области в Украине вывели из красной зоны

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Волынскую и Запорожскую области вывели из красной зоны карантина.

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Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

В этих областях с 30 декабря будут введены карантинные ограничения "желтого" уровня.

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