Встреча Путина с Зеленским срывается и День Независимости без каблуков – главные новости СЕГОДНЯ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина под угрозой срыва, а Россия вывела в Черное море весь Черноморской флот – сайт "Сегодня" собрал главные новости пятницы, 2 июля.

Дыра в госбюджете

Государственный бюджет Украины по итогам первого полугодия 2021 года сведен с дефицитом в 50 млрд гривен, в том числе в общем фонде – 49,8 млрд грн. Но план по доходам в общий фонд все равно оказался перевыполненным на 4,9%, они составили 505,9 млрд грн. Расходы бюджета за первое полугодие – 558,4 млрд грн, или 92,6% от росписи отчетного периода.

Беларусь закрыла границу с Украиной

Власти Беларуси полностью перекрыли границу с Украиной. Соответствующий приказ отдал самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", – заявил Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости 2 июля.

Самоназванный белорусский правитель запретил въезжать из Украины в свою страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Что будет со встречей Путина и Зеленского?

В Кремле заявляют, что по факту никакой подготовки к встрече президентов Украины и России не ведется, особенно процесс зашел в тупик после недавних высказываний с обеих сторон. Оказалось, что в Кремле недовольны резкими заявлениями президента Украины в адрес РФ, после чего он сказал, что все равно идет подготовка к его встрече с Путиным.

"Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. И к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", – сказал Песков.

Россия вывела в море весь Черноморской флот

Из-за масштабных учений Sea Breeze-2021 в Украине Россия вывела в море весь Черноморской флот, чтобы продемонстрировать, что она готова отстаивать свои интересы даже с применением силы, лишь бы не потерять доминирующую роль в Черном море. Но, Россия не сможет тягаться с силами НАТО, которые участвуют в учениях.

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Фото: facebook.com/chf.press

Парад ко Дню Независимости без каблуков

Женщины, которые служат в Вооруженных сил Украины, примут участие в параде ко Дню Независимости, но не в тех туфлях, из-за которых разгорелся скандал. Больше того, министр обороны Андрей Таран пообещал поработать над проблемой гендерного равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе. В связи с этим в Верховной Раде зарегистрировали уже три законопроекта.

Фото: пресс-служба Минобороны

Умер Николай Сличенко

Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. Сличенко принимал участие в съемках фильмов, а также служил в театре. Одной из самых известных ролей артиста является образ Петри Бессарабца в фильме "Свадьба в Малиновке".

Умер Николай Сличенко / Фото: скриншот, teatr-romen.ru