Мертвая петля для врага. ВСУ ликвидировали в Чернобаевке генерал-майора и командарма РФ Мордвичева

Мордвичева ликвидировали вместе с передовым командным пунктом вражеской 8-й армии РФ

Вооруженные силы Украины во время обстрела занятого оккупантами аэродрома в Чернобаевке Херсонской области уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. А вместе с ним – ее командующего и начальника штаба генерал-майора Андрея Мордвичева.

Мертвая петля Чернобаевки

Враг в пятницу, 18 марта, снова потерпел сокрушительные потери на аэродроме в Чернобаевке. Согласно озвученным военными данным – уже четвертый раз.

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И в этот защитники Украины уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии РФ Южного военного округа РФ.

"Хочу сообщить, что аэродром в Чернобаевке Херсонской области, который россияне используют под свой командный пункт и место сбора самолетов, снова порадовал нас результатом. ВСУ снова нанесли удар по аэропорту Чернобаевки", – сообщил на брифинге внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Как отметил Арестович, по предварительным данным, ВСУ уничтожили передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. А командующий этой армией – погиб.

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"Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", – сказал внештатный советник руководителя ОПУ.

Арестович добавил, что 8-я армия отвечала за ОРДЛО – создание и снабжение вооруженных сил так называемых "ЛДНР".

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что ликвидированный командующий 8-ой общевойсковой армии – это генерал-лейтенант Андрей Мордвичёв.

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Косвенно подтвердило эту информацию и российское издание The Insider, которое работает из столицы Латвии Риги. Они сразу указали имя генерал-майора в опубликованной с брифинга новости об успехах ВСУ в Чернобаевке – хотя Арестович его не называл.

Согласно российской версии "Википедии", Андрей Мордвичев – генерал-лейтенант Вооружённых сил РФ, начальник штаба 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Отмечается, что он умер 18 марта 2022 года, однако информация пока предварительная.

ВСУ разбомбили вертолеты оккупантов под Херсоном

Украинские защитники разбили военную технику российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном. Пылающие вертолеты попали на спутниковые снимки. Фото опубликовал американский телеканал CNN.

Во вторник, 15 марта, с территории международного аэропорта "Херсон" поднялись клубы дыма. На увеличенных кадрах видно, что горит несколько вертолетов.

Фото CNN