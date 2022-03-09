ВСУ ночью навсегда "уложили спать" оккупантов и 500 единиц российской техники в Балаклее

ВСУ снова уничтожили технику врага. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области благодаря помощи очевидцев украинские военные уничтожили около 500 единиц техники врага. Местные жители вовремя сообщили о передвижении российских оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, на Балаклейском ремонтном заводе ВСУ беспощадно разгромили врага.
"Ночью "уложили спать" оккупантов на Балаклейском ремонтном заводе. Около 500 единиц техники уничтожено. Спасибо за информацию! Присылайте еще!" – цитируют украинских военных в СБУ.
Как помочь ВСУ
Для того чтобы фиксировать перемещение вражеской техники, создан специальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot. Туда нужно посылать четкую информацию о том, сколько единиц техники двигается и в каком направлении.
"Итак, не останавливаемся на достигнутом: продолжайте следить за каждым движением оккупантов, вражеской техники и ДРГ и сообщать об этом в чат-бот. Информацию желательно посылать четкую и структурированную, по возможности – с геолокациями", – призывают в СБУ.
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