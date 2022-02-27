ВСУ отбили Ирпень у оккупантов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины 27 февраля отбили Ирпень у российских войск.

Эту информацию подтвердил мэр Ирпеня Александр Маркушин в эфире телеканала "1+1".

Реклама

"Сегодня для нашей громады и для Украины очень тяжелый день. Сегодня в Ирпень зашли со стороны Бучи танки. Мы с ребятами отбили, очень благодарим. Максимально будьте дома, не выходите. Постоянно идут обстрелы. Ирпень мы держим. Подошло подкрепление", – сказал Маркушин.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"Ирпень отбили от русских свинособак!" – написал он.

Telegram-канал Insider опубликовал видео мощного взрыва в Ирпене.

Бои под Киевом

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Реклама

Утром в Буче снаряд попал в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС вынуждены были покинуть место происшествия в связи с обстрелами.

В соцсетях публикуют кадры с горящим после обстрела домом.

Реклама

Под Киевом 27 февраля взорван мост между Ирпенем и Бучей.