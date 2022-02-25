ВСУ пошли в контрнаступление – оккупанты отброшены к границе

ВСУ выиграли бой / Фото: Коллаж: Сегодня

В районе Беловодска (Луганская область) наши войска вели сражение с русскими оккупантами. ВСУ прорвали враждебные позиции. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в полдень в районе Беловодска, украинские воины провели бой с российским оккупантам. Наши подразделения прорвали позиции захватчиков и закрепили успех контрнаступлением. Понеся значительные потери, российские подразделения спасаются бегством с поля боя в направлении границы РФ", – говорится в сообщении.

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Также мы писали о том, что в Киеве все готовятся защищаться от российских оккупантов, в МВД призывают помочь украинской армии.

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