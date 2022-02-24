ВСУ призывают в тероборону – все, кто может держать оружие в руках

Министр обороны Алексей Резников рассказал о ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает активно вступать в ряды территориальной обороны ВСУ в своем регионе. Об этом министр пишет в своем Facebook.

"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", – сообщает Резников.

Записаться в тероборону можно на сайте https://sprotyv.in.ua. С собой нужно иметь только паспорт.

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Ранее Нацполиция объявила, что вооружит всех ветеранов, которые выявят желание оборонять страну.

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