ВСУ разнесли оккупантов и технику в Гостомеле (фото)

ВС Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Украина нанесла артиллерийский удар по вражеской технике в аэропорту Гостомель. Уничтожена легкобронированная техника, БМД и личный состав противника.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

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Ситуация в Украине 27 февраля