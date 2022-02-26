ВСУ сбили российский истребитель над Черным морем

Над Черным морем сбили российский истребитель. / Фото: Коллаж: Сегодня

В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.

Об этом сообщила пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ Facebook.

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Только за первые сутки нападения РФ в воздушных боях противник потерял два истребителя Су-30СМ. Их уничтожили украинские пилоты Су-27.

На важном направлении вблизи Гостомеля бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 постоянно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Ранее сообщалось, что за двое суток войны российские оккупационные войска потеряли 14 самолетов разных типов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 орудий, ЗРК БУК-М1, десятки беспилотных авиационных комплексов.

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Сбит российский Ил-76

Украинские военные сбили российский транспортный самолет Ил-76 с вражеским десантом на борту. Также они уничтожили три вертолета, штурмовик и истребитель.

В Генштабе ВСУ уточнили, что транспортный военный самолет с десантом был сбит в районе Василькова Киевской области.

После того, как украинские защитники сбили российский самолет Ил-76 в Василькове, погиб не весь находившийся на борту десант. Четырех человек ВСУ взяли в плен.

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