ВСУ уничтожили колонну военной техники оккупантов под Николаевом (видео)

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Вооруженные силы Украины уничтожили колонну военной техники оккупантов около Николаева.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко и опубликовал соответствующее видео.

"Уничтоженная вражеская колонна возле Николаева", – подписал он видео.

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