ВСУ уничтожили в Черниговской области танк оккупантов благодаря чат-боту

Информацию нужно присылать четко и структурированно / Коллаж "Сегодня"

Вблизи села Великая Весь Черниговской области украинские военные уничтожили российский танк. Это произошло благодаря информации о его расположении, которой поделились украинцы в официальный чат-бот в Telegram.

Об этом сообщает СБУ.

Реклама

"Продолжайте сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов. Каждое сообщение сначала проверяет СБУ, а затем передается на отработку военным", – говорится в сообщении.

Как нужно правильно присылать информацию

Информацию просим присылать четко и структурированно:

Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно).

Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.

Дополнительная информация о направлениях движения и целях.

Особые приметы подозрительных лиц.

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

Реклама

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

Реклама

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

Читайте также: