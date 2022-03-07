ВСУ уже идут за вами! Кадыровцы случайно сдали свои координаты

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Кадыровцы в Киевской области сдали свои координаты ВСУ благодаря опубликованному видео со своим командиром.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.

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"Кадыровцы, прикрываясь мирным населением, угрожают украинским военным. Спасибо за координаты. Село Бабинцы", – пишет журналист.

Отметим, что командир кадыровцев Хусейн Межидов записал видеообращение, в котором заявил, что его отряд идет "по следам бандеровцев, националистов и так называемого "полка Джохара Дудаева".

Данное видео опубликовал в соцсетях чеченский лидер Рамзан Кадыров. В видеоролике мелькает вывеска с названием села Бабинцы, где обосновались кадыровцы.

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Кадыровцы захватили ядерные объекты

Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы". По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.

Также сообщалось о том, что кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС, где в результате обстрелов начался пожар.

5 марта в Бородянке в Киевской области "кадыровцы" захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.