ВСУ за ночь уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном

Теперь "вертушки" оккупантов уже не взлетят. Коллаж "Сегодня"

Под Херсоном украинская армия разнесла огромное количество техники оккупантов, особенно досталось вражеским вертолетам. Об этом сообщает Командование морской пехоты в Facebook.

Военные отметили, что этой ночью жестко "накрыли" аэродром Чернобаевка, который рядом с Херсоном.

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"Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", – говорится в сообщении.

Морпехи также сообщают об уничтожении трех колонн вражеской техники на подступах к Николаеву. Наши военные захватили в качестве трофеев большое количество боекомплекта, колесную технику, семь гаубиц Д-20.

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.