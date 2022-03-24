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ВСУ захватили колонну обеспечения российских оккупантов (фото)

24 марта, 11:54
ВСУ уничтожили с начала войны уже 1597 бронированных машин оккупантов

Военные РФ несут большие потери на территории страны / Фото: Коллаж: Сегодня

На севере Украины вооруженными силами захвачена колонна обеспечения российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

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Отметили, что захватили часть, другую уничтожили.

За месяц войны армия РФ понесла огромные потери

Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют 15 800 человек личного состава, а также ВСУ уничтожили 1597 бронированных машин оккупантов. Об этом сообщили ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.03 составили примерно:

  • личного состава около 15 800 человек;
  • танков ‒ 530 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1597 ед.;
  • артиллерийских систем– 280 ед.;
  • РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
  • средства ПВО – 47 ед.;
  • самолетов – 108 ед.;
  • вертолетов – 124 ед.;
  • автомобильной техники – 1033 ед.;
  • корабли/катера – 4 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 72.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;
  • специальная техника – ​​16;
  • Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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