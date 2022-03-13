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ВСУ захватили кухню оккупантов на колесах (видео)

Павел Заяц
13 марта, 15:36
Теперь кухня будет кормить украинских защитников

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины похвастались еще одним трофеем, захваченным у российских военных – полевой кухней.

Соответствующее видео опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны.

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"В трофейной копилке ВС Украины – новенькая полевая кухня! Теперь она будет кормить украинских защитников!" – отметили в Минобороны.

Общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие потери армии РФ в войне против Украины составляют более 12 тысяч личного состава.

  • личного состава – свыше 12 000 человек,
  • танков ‒ 374 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1226 ед.;
  • артиллерийских систем – 140 ед.;
  • РСЗО – 62 ед.;
  • средства ПВО – 34 ед.;
  • самолетов – 74 ед.;
  • вертолетов – 86 ед.;
  • автомобильной техники – 600 ед.;
  • кораблей/катеров – 3 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.