Вторжение РФ: УЗ временно остановила поезда в Харьков

"Укрзализныця" вносит изменения в график поездов из-за действий РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" временно остановила поезда в Харьков. Кроме того, были внесены изменения в расписание поездов по другим направлениям.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Подробности
Пригородное сообщение в регионах происходит в штатном режиме, кроме направления Харьков — Купянск, движение организовано в Чугуев.
В целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
- №10 Киев — Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волноваху, №11 Киев – Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель — Новоалексеевка следуют в ст. Федоровка
- №44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по ст. Ирша
- №112 Киев — Авдеевка остановлен по ст. Покровск.
Военное положение в Украине
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения:
- Больницы, поликлиники вся медицинская система столицы работает в усиленном режиме.
- Метро работает в штатном режиме. Проезд бесплатный.
- Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.