"Вы все, что у нас есть". Зеленский обратился к ВСУ (видео)

Владимир Зеленский обратился к ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и обратился к Вооруженным силам.
Об этом сообщает "Сегодня".
Глава государства поблагодарил украинских военных за то, что они у нас есть, и за защиту страны.
"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!" – сказал президент.
О чем говорил Зеленский в новом видеообращении?
Глава государства записал очередное обращение к украинцам, международным партнерам и призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и закончить войну. Об этом сообщает пресс-служа ОП.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте сажаться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", – сказал президент.
Также он отметил, что это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы.
"Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?" – отметил он.
Также он рассказал, что русские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, по простым гражданам.
Ситуация в Украине 25 февраля
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