"Вы все, что у нас есть". Зеленский обратился к ВСУ (видео)

Владимир Зеленский обратился к ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и обратился к Вооруженным силам.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Глава государства поблагодарил украинских военных за то, что они у нас есть, и за защиту страны.

"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!" – сказал президент.

О чем говорил Зеленский в новом видеообращении?

Глава государства записал очередное обращение к украинцам, международным партнерам и призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и закончить войну. Об этом сообщает пресс-служа ОП.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте сажаться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", – сказал президент.

Также он отметил, что это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы.