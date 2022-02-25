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"Вы все, что у нас есть". Зеленский обратился к ВСУ (видео)

София Ковнир
25 февраля, 14:02
Президент Украины призвал военных стоять крепко

Владимир Зеленский обратился к ВСУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и обратился к Вооруженным силам.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Глава государства поблагодарил украинских военных за то, что они у нас есть, и за защиту страны.

"А теперь я хочу обратиться к Вооруженным силам Украины. Стойте крепко. Вы все, что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!" – сказал президент.

О чем говорил Зеленский в новом видеообращении?

Глава государства записал очередное обращение к украинцам, международным партнерам и призвал российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и закончить войну. Об этом сообщает пресс-служа ОП.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте сажаться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", – сказал президент.

Также он отметил, что это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы.

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"Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Теперь. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?" – отметил он.

Также он рассказал, что русские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах, по простым гражданам.

Ситуация в Украине 25 февраля

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