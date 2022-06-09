"Выбесил меня уже…" В Броварах мужчина хладнокровно расстрелял оппонента

Мужчина устроил стрельбу посреди белого дня в самом центре Броваров. / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня в Броварах посреди белого дня расстреляли мужчину. Окровавленного человека прохожие нашли в кустах в центре города. До прибытия медиков ему оказали помощь случайные прохожие. Раненого жителя Броваров госпитализировали в местную больницу.
Что известно
Стрельбу устроили посреди белого дня в самом центре города. Двое мужчин повздорили на бытовой почве, у одного из них было оружие и он открыл стрельбу.
"По данному инциденту в Броварах начальник полиции Киевской области Андрей Небытов ввел спецоперацию по задержанию вооруженного преступника, который расстрелял человека с инвалидностью", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.
Там добавляют, что в течение часа был установлен и задержан вооруженный злоумышленник. У 47-летнего стрелка изъяли его зарегистрированное помповое ружье с патронами.
"Выбесил меня уже…" – так цинично прояснил свою стрельбу сам злоумышленник.
31-летний потерпевший с огнестрельным ранением чудом выжил и сейчас госпитализирован.
"Досадно, что сейчас, когда идет война, у некоторых наших граждан хватает дерзости для применения оружия против своих же соотечественников. У стрелка еще и журналистское удостоверение было. Обязательно изучим его репортажи. Лучше бы шел на фронт, защищать Родину, но пока в изолятор временного содержания", – добавили в полиции Киевской области.
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Ранее ГУНП в Харьковской области сообщило о том, что в Харькове произошла стрельба в районе Холодной Горы. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата.
Также "Сегодня" писало о том, что в американском городе Ювалд (штат Техас) школьник устроил кровавую стрельбу. В результате погибли 19 детей и двое взрослых.