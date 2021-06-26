Не устала ли Европа прятаться от вопроса членства Украины в ЕС – Зеленский обратился к кандидатам в канцлеры Германии

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на пост федерального канцлера Германии.

Об этом пишет Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что 26 сентября станет важным днем не только для них, но и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия – это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", – отметил президент.

Также он добавил, что именно поэтому видение будущего федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

Поэтому Владимир Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

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"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" – спрашивает президент.

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Также Владимир Зеленский напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" – также спросил он.

Участники мероприятия давали ответы на ключевые вопросы, которые волнуют международное сообщество: какой должна быть роль Германии в мире, каких последствий ожидать для ее международной политики и политики безопасности в контексте трансатлантических отношений и за их пределами.

Напомним, что на недавнем саммите ЕС Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержала Франция. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от этих стран объяснений.