Выехал, чтобы спасти родственников: эксклюзивный комментарий сбежавшего из РФ Гудкова

Тетю оппозиционера фактически взяли в заложницы, в воскресенье он вывез брата, а в России у него еще остаются жена и мальнький ребенок

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который бежал из России в Украину, в первом комментарии в Киеве заявил, что из страны его не отпустили, а выдавили, а его тетю взяли в заложники и угрожали другим родственникам.

Об этом он сообщил в эфире "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Меня не отпустили. Меня выдавили. Наверное, я бы остался, но они взяли в заложницы мою тетю, 60-летнюю женщину, которая пострадала вместе со мной", – отметил политик.

По его словам, его родственницу держали в СИЗО двое суток с женщиной, которая совершила убийство.

"Если я как политик готов к разного рода рискам, она (тетя. – Ред.) нет, конечно", – отметил политик.

Гудков добавил, что на него пытались что-то найти, но не смогли, поскольку он "занимался либо журналистикой, либо политикой, никаким бизнесом не занимался".

Родителей он вывез из страны еще в 2019 году, а месяц назад у него была встреча с высокопоставленным человеком, он сказал, что "будут рыть на родственников".

"Нам поступили угрозы, что будут работать по моему брату, которого я сегодня тоже вывез. Остались супруга и маленький ребенок, но я не думаю, что они уж опустятся до такого, чтобы ими заниматься", – надеется Гудков.

По его словам, пока он выехал временно, чтобы минимизировать риски для своих родственников.

Напомним, 1 июня стало известно о задержании в России экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, у него на даче под Коломной прошли обыски. Адвокат Гудкова сообщил, что ему присвоен статус подозреваемого и его задерживают до суда. Также была задержана и получила статус подозреваемой тетя политика Ирина Ермилова.

Через два дня политика неожиданно отпустили, а в воскресенье, 6 июня, он прибыл в Украину и намерен пока тут остаться.