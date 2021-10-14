Выехал на встречку: водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП в Тернопольской области

В Терпнопольской области в ДТП попали три авто. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Тернопольской области произошло массовое ДТП. Три автомобиля не разминулись на Чортковщине.

Об этом сообщает пресс служба полиции Тернопольской области.

Реклама

Авария произошла в селе Ягельница. Следователи выяснили, что водитель грузовика Volvo с прицепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения и уже там столкнулся с Mercedes-Benz Vito и Mercedes-Benz B 180 В результате удара, микроавтобус перевернулся.

Что известно о пострадавших?

В больницу с тяжелыми телесными повреждениями в отделение интенсивной терапии бригада скорой доставила водителя с Mercedes-Benz Vito, 1994 года рождения.

Во всех водителей взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие по статье 286 УК.

Реклама

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с переброской транспортного средства.

Ранее мы писали: