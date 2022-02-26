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"Выгоняйте послов и уничтожьте экономику!" – Кулеба призвал мир изолировать Россию

Инна Собора
26 февраля, 10:18
Глава МИД Украины требует жестко отреагировать на агрессию Российской Федерации против Украины

Дмитрий Кулеба просит мир изолировать Россию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после нападения на Киев в ночь на 26 февраля и удара по жилому дому в столице призвал мир полностью изолировать Россию. Он требует выгонять послов со всех стран и уничтожать экономику РФ.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

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Глава украинской дипломатии опубликовал фотографию разрушенного жилого дома по улице Лобановского в Жулянах, Киев. Он призвал мир полностью изолировать Россию.

"Киев – наш чудесный, мирный город – пережил еще одну ночь под нападением российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!" – написал министр.

Напомним, сегодня утром в Киеве начался обстрел в районе аэропорта "Киев" ("Жуляны"). В результате произошло попадание в жилой дом.

Столичные власти полностью остановили движение поездов "красной" ветки метрополитена.

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Что делать киевлянам прямо сейчас

  • Если вы в укрытии – не покидайте его.
  • Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
  • Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
  • Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.

Карта укрытий Киева доступна по ссылке

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