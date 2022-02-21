Выходные и праздники в марте: сколько будут отдыхать украинцы

В марте для украинцев будет много выходных дней. Фото: коллаж "Сегодня"

В марте украинцы будут отдыхать девять дней. Длинные выходные ожидаются из-за Международного женского дня – 8 марта.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, сколько украинцы будут отдыхать в грядущем месяце.

Выходные дни в Украине в марте ожидаются 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 26 и 27 марта.

В этом году Международный женский день выпадает на вторник, поэтому понедельник, 7 марта, также будет нерабочим. Выходной придется отрабатывать в субботу, 12 марта.

Религиозные праздники в марте:

Точный день Пасхи каждый год рассчитывается по лунному календарю, поэтому праздник является переходящим. Празднование Воскресения Христова происходит в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Исходя из этих расчетов, понятно, что диапазон празднования Пасхи в разные годы может быть от 4 апреля до 8 мая .

Как видно из календаря, православная Пасха в 2022 году будет отмечаться в воскресенье, 24 апреля.

А накануне, 23 апреля, завершится Великий пост, который длится 7 недель, начиная с 7 марта. Это самый строгий пост в году, он является подготовкой верующих к празднику Воскресенья Христова.

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Пасха-2022 католическая и православная не совпадает по времени и отмечается в разные дни, потому что церкви производят летоисчисление по разным календарям. У православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому. Католическая Пасха-2022 отмечается 17 апреля, на неделю раньше православной.

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